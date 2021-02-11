Психологи назвали причины появления агрессии у ребёнка после компьютерных игр

Дети увлекаются компьютерными играми по разным причинам. При этом практически все психологи считают, что проблемы у них возникают в большей степени из-за отношений в семье.
Доктор психологии Антон Бичун дал несколько рекомендаций, позволяющих исключить негативное влияние игр на развитие ребёнка. Для начала нужно понять, что ваш ребёнок стремится к развитию. После этого можно попросить его научить вас играть в данную игру. Это позволит понять, как она устроена. Семейный психотерапевт Наталья Наумова добавляет, что после компьютерной игры ребёнок должен заниматься физическими упражнениями для восстановления нейродинамики. Длительное нахождение у монитора ухудшает память, и нарушает работу других функций организма. Многие дети перестали смотреть мультфильмы и изучают контент, который не подходит им по возрасту.
Постоянное нахождение в виртуальной реальности не позволяет ребёнку понимать, что такое сострадание, чувства становятся более притуплёнными. Восприятие жизни меняется, она начинает казаться плохой. И ребёнок ищет пути отмщения. Если рядом нет человека, который поможет в сложный момент, то ребёнок может совершить противоправный поступок. Игра создаёт иллюзию безнаказанности. Чтобы избежать этого, с ребёнком нужно постоянно беседовать, создавать условия для самостоятельного решения жизненных задач.
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