В Геленджике сносят недостроенные многоэтажки

В Геленджике рабочие приступили к сносу недостроенных многоэтажных домов в микрорайоне Северный.
Здания входили в ЖК "Солнечный". Поручение по приостановке возведения домов дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки на курорт.
Одна из многоэтажек находятся лишь на стадии фундамента, у второй в то же время возведено пять этажей. К их разбору застройщик приступил самостоятельно. Всё здание планируют снести до конца марта.
Строительство остановили потому, что в микрорайоне наблюдалась острая нехватка социальной инфраструктуры, в частности спортивных объектов. Таким образом на месте сносимых домов появится спортивная площадка.
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