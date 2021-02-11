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Аргументы Недели Общество 13+

В Геленджике сносят недостроенные многоэтажки

, 12:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Геленджике сносят недостроенные многоэтажки
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике рабочие приступили к сносу недостроенных многоэтажных домов в микрорайоне Северный.

Здания входили в  ЖК "Солнечный". Поручение по приостановке возведения домов дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки на курорт.

Одна из многоэтажек находятся лишь на стадии фундамента, у второй в то же время возведено пять этажей. К их разбору застройщик приступил самостоятельно. Всё здание планируют снести до конца марта.

Строительство остановили потому, что в микрорайоне наблюдалась острая нехватка социальной инфраструктуры, в частности спортивных объектов. Таким образом на месте сносимых домов появится спортивная площадка.

Kub