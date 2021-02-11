В России за сутки выявлено 15 038 новых случаев коронавируса, 21 961 пациент выписан по выздоровлении

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11 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено новых 15 038 случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19. По данным оперативного штаба, за 24 часа подтверждено 553 смертей пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. 21 961 пациент выздоровел и выписан.

Оперштаб уточнил, что в Москве 2 040 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем днем ранее. 10 февраля был выявлен 1 441 случай ковида.

В Санкт-Петербурге - 1 127 новых случаев COVID-19, в Подмосковье - 721, в Нижегородской области - 454. 363 новых пациентов с ковидом - в Воронежской области, 347 - в Ростовской области, 301 - в Самарской области, 284 - в Свердловской области, 269 - в Пермском крае, 266 - в Челябинской области, 258 - в Иркутской области, 243 - в Саратовской области.

В Чукотском АО не выявлено ни одного за сутки случая заражения ковидом.

Всего в России, по данным на 11 февраля 2021 года, зарегистрировано четыре миллиона 27 тысяч 748 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 78 687 пациентов с подтвержденным ковидом. Три миллиона 538 тысяч 422 пациентов выздоровели.