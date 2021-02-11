В сельском хозяйстве теперь работает в два раза меньше людей, скоро исчезнут и многие другие профессии

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая газета

Фото: Pixabay

Продавцы, кассиры, водители и даже учителя – эти и многие другие профессии в скором будущем могут вообще исчезнуть. Проблема уже коснулась сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, где доля занятых за 15 лет сократилась практически в два раза.

В целом численность занятых в стране упала до минимальных за десять лет показателей. По данным Росстата, в 2020 году среди трудящихся – лишь 70,6 млн из 146 млн человек. Прежде всего это касается тех, кто выполнял рутинную работу. Россияне все понимают и не испытывают иллюзий: согласно опросам, две три граждан ожидают, что часть сегодняшних профессией не будет востребована уже довольно скоро.

По мнению россиян, на первом месте среди исчезающих специальностей – все, что связано с ручным трудом. На втором – продавцы и кассиры, ведь уже сейчас оплатить покупки можно с помощью терминала. На третьем – водители, таксисты, машинисты. Дворник, уборщик, официант, почтальон, курьер, работник колл-центра – их функции тоже сможет выполнять робот. Более того, без заработка может остаться воспитатель, учитель, преподаватель вуза, бухгалтер, журналист и врач.

Работодатели и раньше старались сократить штат и оптимизировать все, что можно, а пандемия еще больше ускорила этот процесс.

Впрочем, эксперты-оптимисты считают, что профессии не исчезнут, а видоизменятся.

Хотите разобраться, почему так происходит? Сможет ли человек зарабатывать в мире роботов? Читайте книгу Игоря Диденко «НеВенец творения».