Застройщики моста, на открытие которого приезжал Путин, объявлены банкротами. Рабочие просят президента выплатить им зарплату

Когда отгремели фанфары на строительстве Бугринского моста в Новосибирске, а на торжественное открытие приехал Путин, застройщик заявила себя банкротом. И теперь работники «Сибмоста» никак не могут получить свою зарплату.
Они записали видеообращение к президенту, с просьбой помочь получить честно заработанные деньги. «Это уже крик отчаяния. Все инстанции пройдены, и везде ответ одинаковый. Инвентаризация отложена судом до мая, раньше продажа имущества не представляется возможным. То есть это почти год», — рассказала одна из пострадавших.
Сейчас в компании назначен конкурсный управляющий, который принял решение распределять деньги между работающими сотрудниками и субподрядчиками, уволенные рабочие оказались в хвосте этой очереди, почти без всякой надежды получить свои кровные.
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