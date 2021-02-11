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В Москве еще 4,7 тысяч коек прекращают работу с COVID-19

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве еще 4,7 тысяч коек прекращают работу с COVID-19
Фото: Pixabay

Две стационара в Москве, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернутся к обычному режиму – это 2 тыс. мест. Также прием заболевших COVID-19 прекращают в резервных госпиталях – из работы выводятся еще около 2,7 коек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что речь идет о корпусах городских больниц №52 и №5 имени Филатова. «Останавливаем прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тыс. коек», - рассказала вице-мэр. Все это говорит о положительной динамике в эпидемиологической обстановке в столице.

В больницах проведут санобработку, персонал пройдет тестирование на коронавирус.

РК

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