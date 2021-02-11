Собянин рассказал о новых технологиях столицы, которые помогли успешной борьбе с COVID-19

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11 февраля 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы опубликовал на своем персональном сайте видеоролик, в котором рассказывается о цифровых технологиях столицы, благодаря которым удалось спасти жизни во время борьбы с COVID-19.

«Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19», - говорится в блоге Сергея Собянина.

Мэр столицы отметил, что эти технологии помогли спасти тысячи жизней.

Высокий уровень внедрения информационных технологий в Москве, достигнутый еще до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, которая обеспечила персонифицированное ведение каждого пациента. Основа этой платформы - единый лабораторный сервис, включивший как городские, так и частные учреждения. Он позволил иметь единую базу данных пациентов с подтвержденным COVID-19.

Следующий элемент платформы - единый цифровой регистр заболевших, который обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов.

Развернутые ковидные госпитали работают только в цифровом формате - без бумажного документооборота. В цифровом формате с помощью планшетов работают и медики на дому при лечении пациентов, которым не требуется госпитализация.

По новым технологиям была организована и социальная помощь москвичам.

Процесс вакцинации в Москве тоже осуществляется в цифровом формате, который был отработан ранее на других вакцинациях. Персонифицированный учет позволяет обеспечить особый контроль за вакцинированными, учитывать иммунный статус пациента при оказании помощи. Все этапы вакцинации автоматизированы.

Использование цифровых технологий позволило снизить нагрузку на врачей и сэкономить их время. Кроме того, цифровизация обеспечила гарантию прозрачности всех действий и результатов, позволила минимизировать риски.