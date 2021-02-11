Наталья Сергунина рассказала о развитии столичных технопарков и их разработках

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11 февраля 2021, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2020 году объем поддержки резидентов технопарков столицы был увеличен вдвое. По ее словам, общая сумма одобренных субсидий составила 266 млн рублей.

Она отметила, что в Москве работает уже 37 технопарков, еще пять создается прямо сейчас. В конце прошлого года статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов» - старейшее предприятие космической отрасли в столице, которое в настоящее время входит в состав холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

В прошлом году восемь столичных площадок вошло в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш». Во всех столичных технопарках размещается свыше 2 тыс. компаний. В них работают больше 67 тыс. человек.

На сайте мэра столицы приводятся слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина:

«Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов».

Известно, что Москва активно поддерживает резидентов технопарков с помощью налоговых льгот, субсидий и грантов. Например, специальная субсидия позволяет компенсировать до 10 млн руб. расходов на выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, а также выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. За 2020 год правительство столицы одобрило 51 заявку на этот вид выплат общей суммой более 104 млн руб.

Как представители малого и среднего бизнеса резиденты технопарков могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность. В прошлом году правительство Москвы одобрило 78 таких заявок на общую сумму 162 млн руб.

Для резидентов технопарков запущена программа пилотного тестирования, которая позволяет опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях. На сегодняшний день к проекту присоединилось 108 площадок.