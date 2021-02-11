Председатель народного собрания Дагестана заявил, что знает как бороться с оппонентами:«У нас патронов много, наркотиков тоже»
11 февраля 2021, 10:32[ «Аргументы Недели» ]
Председатель народного собрания Дагестана, единорос Хизри Шихсаидов заявил, что будет бороться с политическими оппонентами «патронами и наркотиками». Видео с заявлением опубликовал инстаграм «Дагестанских известий».
Хизри Шихсаидов — уважаемый человек, коллеги помнят, что в девяностых он был лих, как сама эпоха. Поэтому речь выслушали в благоговейном молчании, но если надо они подтвердят, что ничего этого и не было.
«Уважаемые друзья! Думаю, что «монтажники» с «хорошей фантазией», ничего другого придумать не смогли. Это всё легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы» - написал он на своей личной странице в Instagram.
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