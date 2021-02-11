Сбой в движении электричек произошёл утром на Курском направлении. Пассажиры сообщили - час сидят в поезде в Бутово
11 февраля 2021, 09:21[ «Аргументы Недели» ]
Сбой в движении электропоездов в четверг утром, в час пик, произошёл на Курском направлении. Пассажиры рассказывают - уже час сидят в электричке в Бутово.
Уточняется, что сбой в движении электричек на Курском направлении МЖД и на МЦД-2 (Подольск - Нахабино). Департамент транспорта сначала сообщил, что "на D2 и Курском направлении в сторону Нахабино в пути задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана", прилагаются все усилия для восстановления графика. Вскоре в дептранспорта добавили, что часть поездов из Подольска отправляются по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.
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