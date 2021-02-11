186 свадеб состоится 12.02.2021 в Челябинской области

Аргументы Недели → Общество 13+

11 февраля 2021, 08:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото pixabay.com

12 февраля, заключить брак решили 186 пар. Заявление на зеркальную дату большинство южноуральцев подали на портале госуслуг.

Сам по себе электронный сервис «Регистрация заключения брака» становится все более популярным у молодоженов. Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», в 2019 году было подано в ЗАГС 5250 электронных заявлений, а вот в 2020 году – уже 7300.

Госпошлина для подачи заявления через портал на 30 процентов меньше. Плюс не нужно стоять в очереди.

Еще одно преимущество в том, что заявитель сам выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации и направляет приглашение будущему супругу. Стоит отметить, что вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью. Важно: все указанные в заявлении сведения должны соответствовать паспортным данным.

По данным государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, из 186 заявлений, поданных на очередную красивую дату, 101 поступили именно через портал госуслуг.