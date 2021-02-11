Ленинградский мост в Челябинске закроют в мае

Ремонт Ленинградского моста взят под контроль депутатами Челябинской городской думы. Законотворцы проведут анализ запланированных работ на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.
Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на vecherka.su конкурс на проведение капитального ремонта Ленинградского моста выиграла компания «Уралмостострой». На данный момент ведется подготовительная работа, смонтирован строительный городок.
В ходе капитального ремонта планируется укрепление конструкций моста, организация трехполосного движение в каждую сторону.
Стоимость ремонтных работ оценена в 998 миллионов 607 тысяч рублей.
В ближайшее время будет смонтирован временный мост для пешеходов. Автомобилисты будут объезжать закрытую территорию через развязку по улице Российской - Братьев Кашириных, а также через Меридиан. А вот для трамваев, следующих со стороны Тракторозаводского района, обещано организовать левый поворот. Также будет скорректирована сетка для движения автобусов.
Полностью движение на мосту будет перекрыто в мае 2021 года. Подрядчик обещает провести реконструкцию до июля 2022 года.