Ленинградский мост в Челябинске закроют в мае

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11 февраля 2021, 06:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Ремонт Ленинградского моста взят под контроль депутатами Челябинской городской думы. Законотворцы проведут анализ запланированных работ на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.



Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на vecherka.su конкурс на проведение капитального ремонта Ленинградского моста выиграла компания «Уралмостострой». На данный момент ведется подготовительная работа, смонтирован строительный городок.

В ходе капитального ремонта планируется укрепление конструкций моста, организация трехполосного движение в каждую сторону.

Стоимость ремонтных работ оценена в 998 миллионов 607 тысяч рублей.





В ближайшее время будет смонтирован временный мост для пешеходов. Автомобилисты будут объезжать закрытую территорию через развязку по улице Российской - Братьев Кашириных, а также через Меридиан. А вот для трамваев, следующих со стороны Тракторозаводского района, обещано организовать левый поворот. Также будет скорректирована сетка для движения автобусов.

Полностью движение на мосту будет перекрыто в мае 2021 года. Подрядчик обещает провести реконструкцию до июля 2022 года.