Власти столицы опубликовали сроки переселения для еще 665

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10 февраля 2021, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

"хрущевки", фото: u-ssr.ru

Власти Москвы опубликовали этапы и сроки переселения для жителей 665 многоквартирных домов, по которым ранее не было решения. Приказ об этом был размещен на официальном портале мэрии столицы.

В домах, которые готовятся сносить, живет более 99 тысяч человек. Завершить программу реновации планируется в 2032 году. Программу планируется реализовать в три этапа.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.

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