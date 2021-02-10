Власти столицы опубликовали сроки переселения для еще 665 "хрущевок"
10 февраля 2021, 21:47[ «Аргументы Недели» ]
Власти Москвы опубликовали этапы и сроки переселения для жителей 665 многоквартирных домов, по которым ранее не было решения. Приказ об этом был размещен на официальном портале мэрии столицы.
В домах, которые готовятся сносить, живет более 99 тысяч человек. Завершить программу реновации планируется в 2032 году. Программу планируется реализовать в три этапа.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города.
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