Что грозит за публикацию чужих фотографий в интернете

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10 февраля 2021, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

За размещение в интернете фотографий без разрешения запечатленных на них людей может грозить административная ответственность. В Ярославской области женщина отсудила компенсацию за распространение в Сети ее фото в купальнике.

В марте прошлого года она отдыхала в аквапарке с мужем и маленьким сыном. Фотограф, работавший на территории аквапарка, сделал кадры без ее согласия. Позже он предложил выкупить распечатанные фотографии, но женщина отказалась.

Спустя несколько дней один из снимков появился в соцсети в сообществе аквапарка с провокационной подписью «Красивая?» Женщина подверглась травле в комментариях. Подписчики критиковали ее внешние данные и вид в купальнике, злополучный кадр увидели коллеги и родственники.

«В результате у истицы возник конфликт с супругом, который полагал, что фотография была размещена по ее инициативе. Состоялся неприятный разговор с руководителем на работе», - отметили в суде, куда женщина обратилась с иском о компенсации морального вреда в сумме 400 тыс. рублей.

Отмечается, что до этого она направляла в аквапарк претензию об урегулировании спора в досудебном порядке, но ее обращение было оставлено без ответа. Суд первой инстанции решил взыскать с аквапарка компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и 15 тыс. за судебные расходы. Женщина подала апелляционную жалобу в областной суд, и судебная коллегия увеличила размер компенсации в три раза.

Жительница Красноярска взыскала компенсацию со своей родственницы, которая без разрешения выложила в соцсети ее шуточную фотографию с мужем и котом и отказывалась удалять изображение. Обидчице пришлось выплатить 15 тыс. рублей.

В Белгороде молодой человек разместил фото девушки на сайте интимных знакомств, указав ее телефон и сообщив, что она занимается проституцией. Она обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, причиненный ей вред был оценен в 300 тыс. рублей.

Фотографию маленького ребенка Татьяны Лариной без ее согласия использовали в социальной рекламе о брошенных детях. Снимок был сделан еще 10 лет назад до принятия в 2011 году закона о защите персональных данных и суды в России отказывались принимать решение в ее пользу. Женщина дошла до Европейского суда по правам человека, по решению которого она получила право на компенсацию в размере €7,5 тыс. (670 тыс. рублей).

Жительница Екатеринбурга отсудила у фотосалона 30 тыс. рублей за появление ее фотографии в рекламе мастерской надгробий.

Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображений человека (фотографий, видеозаписей, произведений изобразительного искусства) допускается только при его согласии. За детей могут принимать решение их родители или законные представители.

«Такое согласие не требуется только в трех случаях: когда распространение осуществляется в государственных или общественных интересах (например, гражданин пропал без вести или был объявлен в розыск), фотография сделана в общественном месте или на публичном мероприятии и человек не является основным объектом или модель позировала за плату», - рассказала юрист Анжелика Матушкина.

В 2015 году правила использования и распространения фотографий с изображением людей разъяснил пленум Верховного суда России. Согласно постановлению пленума, «обстоятельства размещения гражданином своего изображения могут свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование изображения, если это предусмотрено условиями пользования сайтом».

Кроме того, допустимо обнародование изображений публичных фигур (то есть занимающих государственную должность или играющих существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства и спорта), если оно осуществляется в связи с общественной дискуссией или вызвано публичным интересом к этому человеку.

Если граждане участвуют в групповой фотосессии, один из них может обнародовать кадры без предварительного согласия остальных - за исключением случаев, когда изображения содержат информацию об их частной жизни.