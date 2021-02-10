Федеральная программа «Чистая вода» пока не принесла значимых результатов​

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10 февраля 2021, 18:53 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: cоцсети

«Воду проводили-проводили, да невыпроводили». Судя по всему эта новая скороговорка станет актуальной к 2024 году, когда наступит пора подводить итоги нацпроекта «Экология» и программы «Чистая вода».

При всем изобилии водных ресурсов в России, только 87,5 процентов жителей страны могут совершено без опаски пить воду на кухне из под крана. Однако в 12 регионах счастливчиков поменьше – процентов семьдесят. Хуже всего приходится жителям республики Тувы: только 24,5% тувинцев могут похвастаться возможностью помыться из системы центрального водоснабжения. В Бурятии таковых побольше: 44,1%. В Забайкальском крае — 51,1%, в Якутии — 59,8%, а в Еврейской автономной области — 61,3%. Остальные, видимо, должны с горя декламировать: «Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть, человеку без воды — и ни туды и ни сюды!». В Якутии до сих пор в начале зимы вырубают лед на озерах и привозят к себе, чтобы полгода топить из него воду.

Да что там Якутия или Тува?! Фактически рядом с Кремлем люди до сих пор таскают воду ведрами. В Костромской области только у 63% имеется доступ к системам центрального водоснабжения. В Смоленской губернии у 63,1%, а в Вологодской меньше, чем у половины - 43,6 процента!

Вообще с планами по воде твориться что-то непотребное. Например, только-только завершилась объявленная в 2009-ом году программа «Водная стратегия РФ до 2020 года». Как-то без помпы завершилась, без подведения итогов, тихо и скорбно. А ведь Стратегия и план ее реализации был чудо как хороши, как впрочем и стоимость: 662,4 миллиарда рублей, в том числе 480,9 - из федерального бюджета. На тот, уже далекий 2009-ый год констатировалось: «пятая часть населения России не имела доступа к централизованным источникам водоснабжения, потребляя воду без необходимой предварительной очистки; 40% водопроводных сетей нуждалось в замене, ежегодно менялось не более 1,5% водопроводных сетей; степень износа основных фондов, задействованных в распределении, сборе и очистке воды, составила 53,8%».

В рамках большой стратегии была принята тактическая ФЦП «Чистая вода» с далеко не тактической стоимостью 331,8 миллиардов, в том числе по девять из федерального бюджета и из региональных и местных бюджетов и 313,8 из внебюджетных источников. Однако из бюджета деньги почти не выделялись, а что такое «внебюджетные источники» и чем их едят «науке неизвестно». Так что и та «чистая вода» вместе с «водной стратегией» почили в бозе и памяти народной. Было 40% сетей под замену, стало 43.

Зато какой повод вновь заложить и освоить миллиарды! Пока не будем говорить о результатах – их просто нет.

Главное, что бы к сакральному 2024 году, когда надо будет отчитываться о результатах, не стало хуже, чем сегодня. Вы будете смеяться, но именно так и произошло во время прошлой программы. Роспотребнадзор докладывал, что «доля населения, обеспеченного питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, отвечающей требованиям безопасности, в 2010 г. составила 90,9%». В 2018 «доля» скукожилась до 87,5%. Но к 2024 году обещается повысить до 90,8%. Или на десятую процента меньше, чем было 14 лет назад!

О приключениях «аш два о» в России читайте в свежем номере «АН».