Молодёжь не хочет назад в СССР

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Перед Новым годом правительство сделало широкий шаг для возврата к директивным ценам. Правда, пока не на все товары, а только на некоторые виды продовольствия: подсолнечное масло, сахар, муку, хлеб.



Тоскующие по советской системе граждане могут только порадоваться: родное правительство защитит их от роста цен и урежет аппетиты жуликам-коммерсантам. Но в реальности затея пахнет керосином. Мы с вами будем получать всё менее качественные продукты. Если рубль снова рухнет после очередных западных санкций, укладываться в правительственный норматив станет вовсе невозможно. И мы столкнёмся с дефицитом продовольствия, как в перестройку (и по той же причине). Дорогое правительство может войти в раж и начать устанавливать свои цены на всё подряд. А для номенклатуры – организовать спецснабжение санкционными товарами. То есть организовать нам самый настоящий СССР–2.0.



Цены чаще всего растут вовсе не из-за саботажа или вредительства, как мы привыкли слышать в советские времена. Они следуют за мировой ценой, которая в 2020 г. росла на те же сахар и подсолнечное масло. Кроме того, на показатели ценников влияют новые налоги, которые правительство постоянно поднимает. Влияет курс рубля, который Центробанк «уронил» с 61 рубля за доллар в январе 2020 г. до нынешних 76. В отношениях власти и общества перевес сейчас полностью на стороне власти, от которой можно ждать любой засады.



Если в 2005 г. на государственные предприятия приходилось 35% ВВП, то в 2015 г. – уже 70%. В стране, где 10 лет практически не растёт экономика, более 30 млн человек сидят на шее у бюджета. Они не зарабатывают деньги и платят налоги, а получают зарплату

из казны.



Ещё одна советская примета помимо огосударствления экономики – её милитаризация. Россия тратит на оборону и национальную безопасность каждый четвёртый рубль, собранный в виде налогов. Однако все предпосылки превращения России в СССР разбиваются об одну-единственную преграду - молодёжь.



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