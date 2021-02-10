В активно принимающей русских туристов Танзании отрицают пандемию, не ведут статистику, а лечиться предлагают луком и травками

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10 февраля 2021, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Фото: Global Look Press

Именно Танзания стала одной из стран, в которые россияне могут свободно летать во время эпидемии коронавируса. Тем временем в этой стране вообще отрицают существование COVID-19, отказываются от вакцинации и в качестве профилактики предлагают пить настои разных трав, наяривать имбирь и лук.

В Танзании, как считают местные власти, сейчас вообще нет коронавируса. Весной в стране с населением 58 млн от болезни умерли 21 человек. А уже в июне президент радостно объявил, что вирус побежден и можно спокойно принимать туристов. Статистику заражений вести запретил. И это несмотря на то, что больницы заполнены умирающими от пневмонии. А у нескольких совсем недавно вернувшихся из Танзании россиян диагностировали COVID-19.

Власти Танзании отказались от вакцинации, потому что не хотят, чтобы местное население «использовали в качестве подопытных кроликов». «Если бы белые были способны создавать работающие вакцины, они бы уже нашли вакцину от СПИДа, рака и туберкулеза», - сказал президент Джон Магуфули.

На данный момент Танзания – одна из немногих жарких стран, куда могут отправиться россияне. В то время как многие другие государства с Танзанией авиасообщение запретили.