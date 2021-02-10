В краснодарском ГИБДД привели статистику аварий с участием детей за 2020 год

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10 февраля 2021, 15:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ГИБДД Краснодара рассказали об обстановке с детским дорожно-транспортным травматизмом.



По словам инспекторов, несмотря на принимаемые меры профилактики ситуация остается напряженной. За минувший год в Краснодаре зафиксировано 136 аварий с участием детей, в которых 6 детей погибли и 138 получили травмы.



На основе данных показателей, как считают сотрудники ГИБДД, можно сделать вывод, что основной рост ДТП произошел с участием детей-пешеходов: 83 наезда на несовершеннолетних, 49 из которых произошли в зоне действия пешеходных переходов, также 24 наезда на детей, по причине нарушения ПДД несовершеннолетними, 10 наездов на детей-велосипедистов.



Для стабилизации сложившейся неблагоприятной обстановки, а также профилактики ДТП с участием детей на территории краевого центра с 10 по 20 февраля 2021 года проводится профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности детей". Главной целью акции является привлечение внимание всех участников дорожного движения к проблеме аварий с участием детей на дорогах кубанской столицы, повышение культуры поведения водителей и других участников дорожного движения на улицах и городских дорогах, обеспечение безопасности детей на дорогах, популяризация использования детских удерживающих устройств.



Так, сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение правил перевозки детей в автомобилях и предоставления преимущества пешеходам на пешеходный переход в районах расположения школ. В целях предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, планируется профилактическое информирование о последствиях нарушений пешеходами правил дорожного движения и наиболее распространенных ошибках в поведении детей в разнообразных дорожных ситуациях, необходимости исключения случаев выхода на проезжую часть детей в возрасте до семи лет без сопровождения взрослых.



Кроме того, разъяснительные компании проводятся и с детьми, занимающимися в дополнительных центрах образования, в спортивных учреждениях (клубах, секциях), и т.д. Беседы о важности соблюдения ПДД будут проводиться также с руководителями данных организаций.