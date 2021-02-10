Россия может находиться на первом месте в мире по числу жертв COVID-19 на душу населения

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2021, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно последним данным Росстата, опубликованным 8 февраля, в России с апреля по 31 декабря 2020 года избыточная смертность составила 358 тысяч человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала, что этот показатель на 81% связан с коронавирусом. Между тем по более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98–100% «избыточных смертей».

Если считать, что на самом деле почти вся избыточная смертность вызвана пандемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч, о которых официально говорили власти. Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе (после США) место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения. А к началу февраля, скорее всего, наша страна вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.

Росстат еще в начале пандемии COVID-19 перестал публиковать статистику по причинам смерти в России, поэтому нам точно неизвестно соотношение смертности от коронавируса и летальных исходов от иных причин. Но в 2019 году чаще, чем от вируса в 2020 году, умирали только от болезней системы кровообращения (850 624 смертей).

Естественная убыль населения (без учета миграции) в 2020 году составила более 688 тысяч человек. Кроме роста смертности было еще и снижение рождаемости. Результат сравним с убылью населения в 1990-е. Так, в худшем с момента распада СССР 2000 году убыль составила 958 тысяч, в 2019 году был минус в 317 тысяч.

Исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак утверждает, что при учете того, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется коронавирусом, то Россия окажется на втором месте в мире по абсолютному количеству смертей. Выше окажутся только США, но там и численность населения более чем в два раза больше.

Если соотношение в 6,3 раза между официально объявленными смертями от COVID-19 и избыточной смертностью за 2020 год сохранится к настоящему времени, то на 9 февраля избыточная смертность с начала 2021 года составит 129 с лишним тысяч. Это значит, что в России на сегодняшний день с начала пандемии уже умерли более 480 тысяч человек.

Если эти подсчеты верны, то Россия уже вышла на первое место по относительному числу умерших и приблизилась к США по абсолютному числу смертей.

Во время первой волны пандемии коронавирус особенно активно распространялся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, нескольких областях центральной части страны и на Северном Кавказе. Правительство России, обеспокоенное состоянием дел в экономике и предстоящим голосованием по поправкам к Конституции, поспешило отменить многие ограничения. Эпидемия так и не была подавлена до такого числа зараженных, которое можно было отслеживать с помощью тестирования и выявления их контактов.

В июле вирус стал распространяться по регионам Урала. В августе началась первая волна эпидемии в Сибири. В сентябре, когда были открыты учебные учреждения и люди вернулись с дач, распространение COVID-19 сильно ускорилось. К ноябрю эпидемия распространилась по всей России. Власти при этом не стали вводить жестких ограничений, подобных весенним. В итоге спад в экономике России действительно оказался меньше, чем в странах Европы или в США.

С помощью данных об избыточной смертности можно вычислить примерное количество переболевших. Если ориентироваться на широко распространенную оценку летальности (IFR) вируса в 0,66%, то доля переболевших на начало января достигла 45–47% населения России. За январь, по всей вероятности, эта доля перевалила за 50%. Похоже, что это близко к порогу коллективного иммунитета, за которым эпидемия должна пойти на спад.

Однако порог коллективного иммунитета весной может подняться - в случае если в Россию попадут более заразные штаммы вируса, например британский. Это может привести к настоящей третьей волне эпидемии, новому кризису системы здравоохранения и смерти еще более 100 тысяч человек.