Собянин: В этом году завершится реставрация более 100 памятников архитектуры

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10 февраля 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы в ходе осмотра итогов реставрации здания посольства Бразилии на ул. Большая Никитская сообщил, что в 2021 году в столице будет отреставрировано около 100 памятников архитектуры.

Сергей Собянин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Бразилии, представителей министерства иностранных дел России, все представительства иностранных государств с Днем дипломатического работника и выразил благодарность МИД за вклад в реставрацию памятников.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации Товар Да Силва Нунес отметил:

«Реставрация является символом нашей дружбы - дружбы между Россией и Бразилией. И эта дружба длится уже 193 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реставрации».

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что с 2011 года в столице отреставрировано 1 тыс. 560 объектов культурного наследия, а на 12 памятниках работы были завершены уже в текущем году.

Отмечается, что комплексная реставрация исторического здания на улице Большая Никитская была начата в 2015 году. Работы производились за счет средств МИД Бразилии по проекту, разработанному московским проектным бюро «АрКо».

Специалистами был отреставрирован ромбовидный рисунок главного фасада, а также возвращен исторический облик остальным фасадам здания. Внутри здания была восстановлена художественная отделка, роспись и лепнина. Уникальным элементом интерьеров особняка являются обои обеденного зала, появившиеся в 1980-е годы. В основе рисунков обоев - гравюры с видами Рио-де-Жанейро 1820-х годов.

В ходе работ были сохранены и отреставрированы исторические предметы интерьера, среди которых - шпалера «Пергола с вазами», две вердюры с фламинго и цаплей, каминные часы, два комода эпохи Людовика XV, комод из черного дерева с бронзовой инкрустацией. Воссозданы недостающие детали в старинных люстрах.

Сообщается, что всего, начиная с 2011 года ГлавУпДК при МИД России, завершило реставрацию более 30 объектов культурного наследия. Среди них посольства Абхазии, Вьетнама, Греции, Египта, Исландии, Марокко, Новой Зеландии, Палестины, Сирии, Чили; резиденции военного атташе Франции, послов Австралии, Испании, Франции. В 2021 году запланировано окончание работ по реставрации Дома приемов МИД России.