В Башкирии председателем арбитражного суда может стать «товарищ Филиппова»

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10 февраля 2021, 15:07 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Фото: cоцсети

В ноябре 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала на пост председателя арбитражного суда Башкирии его нынешнего заместителя Николая Архиереева. Он был единственным кандидатом, подавшим заявку на конкурс. В настоящий момент прежний руководитель Игорь Арсенов ушел в отставку, а Архиеереев занял пост исполняющего обязанности председателя в ожидании решения президента страны Владимира Путина.

Из биографии Архиереева известно немногое. Родился в 1979 году, указом Президента назначен в 2011 году судьей, а в 2018 году - заместителем председателя арбитражного суда. Однако, судебные решения, принимаемые им в процессе работы, говорят более красноречиво. И большинство из них связаны с городской землей.

Дело А07-19518/2017 ООО «Топограф»

В 2016 году уфимцы вступили в противостояние с городской администрацией. Напротив дома №44 по улице Зорге раньше находились сквер и место под торговые ярмарки. Однако с разрешения Управления земельных и имущественных отношений Уфы ООО «Топограф» решил построить путем «точечной застройки» на данном участке торговый комплекс. Для этого статус участка был изменен с «земли для общего пользования» на «землю для предпринимательства». Предполагалось, что компания построит надземный переход с несколькими торговыми точками, однако, как это часто бывает в подобных историях, в «Топографе» приняли решение построить трехэтажный торговый центр.

В начале 2016 года местным жителям все же удалось переубедить мэрию и отозвать решение на аренду земли. Поначалу суд встал на сторону местных жителей. В июле того же года Арбитражный суд республики признал действия мэрии, подавшей иск об отзыве решения на застройку, законными. У «Топографа» была неполная проектная документация. Кроме того, юристы городской администрации ссылались на Градостроительное заключение, где указано, что размещение объектов капитального строительства на данном участке не предусмотрено из-за большого количества инженерных сетей и зеленых насаждений. Кроме того, отдельно отмечается, что разрешения на строительство не дал «Уфаводоканал».

Однако компания не сдалась и продолжила судебные тяжбы, добившись в итоге результата в свою пользу. Решение в пользу «Топографа» вынес Николай Архиереев, отказавшись признавать договор аренды участка ничтожным.

Дело А07-23102/2016

Менее известное, но аналогичное по сути дело рассматривалось судьей в марте 2017 года. Архиереев по иску Росимущества вынес решение в пользу коммерческой структуры в вопросе «урегулирования разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи земельного участка» по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30 площадью более 7,5 тыс кв.м.

Росимущество оспаривало сделку из-за льготной цены, предоставленной компании на право выкупа земельного участка. Таким образом, компания «Праймериз» могла приобрести участок земли в центре города всего за 2,5 % от его кадастровой стоимости - за 68650 рублей.

Однако планам не суждено было сбыться. Несколькими месяцами позднее Арбитражный апелляционный суд отменил решение Архиереева как вынесенное «с грубым нарушением норм материального права». А «Праймериз» пришлось выкупать землю уже по более высокой цене – 2 745 000 рублей. Тем самым, цена земли первоначально была занижена почти в 40 раз, а ущерб бюджету посчитать несложно.

Другие дела

Изучая вынесенные решения Архиереева, подобные дела встречаются неоднократно. Так, в 2018 году Архиереевым удовлетворены исковые требования, и своим решением судья обязывает снести ООО «Феличита» свой торговый павильон. Однако позднее все тот же 18-й Арбитражный апелляционный суд отменяет решение с формулировкой «ввиду недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств», которые ААС посчитал неустановленными.

В том же году Архиереев удовлетворил заявление ООО «Уральской строительной компании» (УСК) с требованием признать незаконным отказ Управления земельных и имущественных отношений уфимской администрации в предоставлении земельного участка площадью более 22,5 тыс кв.м. Кроме того, в заявлении говорилось о требовании подготовить договор купли-продажи земли по цене 25 382 500 рублей, что явно не устраивало чиновников. В конечном счете 18-й ААС вновь отменил решение Архиереева в связи с отсутствием оснований для удовлетворения требования ООО «УСК».

И таких дел в период с 2016-го по 2020 год накопилось немало. Их без труда можно найти в открытых источниках. Немалый процент отмены дел судьи, который выдвигается на пост председателя Арбитражного суда Башкирии, вызывает неподдельный интерес со стороны региональных и федеральных медиа.

Ряд СМИ связывает принятие подобных решений с близостью Архиереева к бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и депутату Городского совета Уфы и предпринимателю Вадиму Рамазанову. Напомним, в отношении последних неоднократно возбуждались уголовные дела. Самым громким делом Филиппова можно смело считать историю с расселением аварийного и ветхого жилья в регионе, где ущерб, причиненный действиями чиновника, оценили в 1,6 млрд рублей. Напомним, в отношении последних неоднократно возбуждались уголовные дела о получении и передачи взяток республиканским прокурорам, предпринимателям и чиновникам.

По данным источников в силовых структурах, Архиереев может быть участником схемы по выводу республиканского имущества ГУП «Башавтотранс» и ОАО «Бельское речное пароходство». Кроме того, там указывают на его возможную связь по делу о выводе государственного имущества и земельных участков через ГУП «УАЗ», по которому сейчас обвиняемым проходит бывший вице-премьер правительства Башкирии.

Имущество которого нет

Биография судьи в открытых источниках предельно скудна. Без труда можно найти только год его рождения и даты указов Президента о назначении на должность судьи и заместителя председателя Арбитражного суда.

Тем не менее ряд СМИ обращает внимание на изменения в личном имуществе Архиереева за время нахождения на посту заместителя председателя суда. Так, менее чем за два года судья успел поменять автомобиль Хендай СантаФе стоимостью до 2 899 000 рублей на белый Тойота Лэнд Крузер стоимостью уже от 5 238 000 рублей. При этом задекларированный доход судьи составил порядка 6 348 413 рублей. Сам автомобиль также указан в декларации как «совместная собственность», при этом почему-то зарегистрирован в Свердловской области. Ряд источников указывает, что данный автомобиль был приобретен «в подарок» Архиерееву за «покровительство сыну владельца одного из автосалонов Екатеринбурга». Однако пока подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось.

Также в декларации судьи за 2019 году указаны земельный участок площадью 3555 кв.м., находящийся в совместной собственности, квартира в общей собственности площадью 250,6 кв.м., а также личная квартира площадью 58,8 кв.м. и баня в совместной собственности площадью 100 кв.м.

Кроме этого, в совместной собственности Архиереева находится жилой дом площадью 250,6 кв.м. По данным источников, на территории особняка имеются подогреваемый бассейн и теннисный корт, которые судья в декларации не отражает.