Школьники самыми первыми увидели документальную выставку «Без срока давности»

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10 февраля 2021, 13:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Источник: Организаторы выставки «Без срока давности»

В Челябинске открылась Всероссийская выставка «Без срока давности» о трагических событиях Великой Отечественной войны. Экспонаты выставки - архивные документы о трагедии мирных жителей в годы войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР. Стоит отметить, что документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Проект реализован по поручению Президента РФ Владимира Путина. 8 февраля такие же выставки одновременно открылись более в 60 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока.

Выбор даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен. В этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

В выступлении Романа Руденко был впервые озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Факты военных преступлений нацистов, приведенные в выступлении, стали главными материалами, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Эта февральская выставка стала отражением различных аспектов реализации нацистской политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения. Таких, как травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства и других. Экспонируемые документы охватывают все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны в СССР. Из семи тысяч архивных документов отобраны наиболее интересные. Заметим, что в работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов и 66 профессиональных историков - кандидатов и докторов наук.

В столице Южного Урала выставка развернулась на площадке Образовательного центра №2 (ул. Скульптора Головницкого, 5). И именно ученики этой школы первыми увидели экспозицию. Педагоги учебного заведения планируют проводить у стендов с фотографиями и документами классные часы.

- Выставки, подобные этой, открыты в 63 регионах страны. Это результат работы большой всероссийской команды, которая создает сборник исторических документов и свидетельств «Без срока давности». Это федеральный проект, акцент в котором сделан именно на архивные данные, на документы, объективные свидетельства, статистику, которые не оспорить. И с этими материалами должно ознакомиться в первую очередь максимально большое количество детей и молодежи. Поэтому выставка открыта в одной из самых больших школ Челябинской области, - пояснила на открытии экспозиции первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Добавим, что организацией выставки «Без срока давности» занимались представители регионального отделения «Поисковое движение России».

- Эта выставка очень важна для нас, как для тылового региона, который не сталкивался со зверствами фашистских оккупантов против мирного населения. Эти архивные документы показывают и доказывают, какие страшные действия творили захватчики на оккупированных территориях, - сказал председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович.

После Образовательного центра №2 выставка будет переедет в Следственном управлении СКР по Челябинской области. Увидеть ее есть возможность и в других организациях, которые смогут предоставить площадку для ее размещения.

Напомним, в декабре 2020 года проект «Без срока давности» назван лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф.