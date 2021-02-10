Правительство РФ возьмет под контроль заброшенные садовые участки

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10 февраля 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Росреестр разработал законопроект с мерами по вовлечению в хозяйственный оборот заброшенных садовых и огородных участков. Федеральная служба предлагает закрепить за правительством РФ полномочия по установлению признаков «заброшенности» и предоставить председателю товарищества право обращаться в надзорные органы с информацией о нарушениях в целевом использовании земель.

Авторы инициативы предлагают закрепить «полномочия правительства по установлению признаков неиспользования садовых и огородных земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, которые могут применяться для целей установления факта соответствующих нарушений в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля».

Помимо этого, предлагается закрепить «право (полномочия) председателя товарищества обратиться в орган государственного земельного надзора или орган муниципального земельного контроля с информацией об использовании садовых или огородных земельных участков... с нарушением требований в целях инициирования проведения внеплановой проверки».

Некоторые эксперты приветствуют такую инициативу, поскольку заброшенные участки представляют собой довольно большую проблему как для председателей садовых товариществ, так и для жителей. И если первые недополучают деньги для развития садового некоммерческого товарищества (СНТ), то вторые постоянно живут рядом с риском: это и пожары, и распространение сорняков, и вредители, и вероятные сложности с коммуникациями.

Доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова уточняет, что при наделении полномочиями по установлению признаков «заброшенности» необходимо четко установить критерии.

«Не стоит забывать, что далеко не все участки вообще прошли кадастровый учет: из-за сложной системы сбора документов, очередей, длительности и дороговизны процессов постановки на учет в прошлые годы», – отмечает завкафедрой Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Достоверность существующей информации о владении гражданами землей тоже в ряде случаев вызывает пока большие сомнения. Бывают такие ошибки, когда собственник при попытке заплатить налог вдруг узнает, что он, исходя из присвоенного его участку кадастрового номера, владеет каким-то другим участком в СНТ с похожим названием. Не говоря о проблеме так называемого смещения участков, когда зафиксированные в реестре границы не совпадают с фактическими.

«Кадастровый учет существует сравнительно недавно, и можно утверждать, что мы не обладаем 100-процентно достоверными данными. Но для решения любого вопроса требуется время», - подчеркивает кадастровый инженер Елена Тараканова.

«Имеющиеся данные устарели, разнятся между собой. Государство стремится получить полную картину, сколько, где и какой земли используется или не используется, – пояснил исполнительный директор департамента «Универ Капитал» Артем Тузов. – Именно из-за того, что в РФ давно не обновлялась база данных о земле и недвижимости, есть много нарушений, ошибок. Проведение инвентаризации позволит навести порядок».

«Инициатива Росреестра обусловлена намерением высвободить максимальное число заброшенных участков СНТ для сельхозпрограмм», – считает член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер.

«В России очень много земель, которые номинально имеют собственников, но фактически бесхозные. За последний год на фоне пандемии интерес к загородной недвижимости вырос в 2,6 раза», – обратил внимание руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.