Росгвардейцы прочли стих Пушкина на языках народов России

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10 февраля 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 10 февраля в День памяти поэта Александра Пушкина прочитали стих «Памятник» на языках народов России.

Строки знаменитого произведения звучат на русском, ненецком, кабардинском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, татарском, чувашском языках, а также на языке коми.

В мае прошлого года Росгвардия поддержала международную патриотическую музыкальную акцию «День Победы на всех языках».

Ранее сообщалось, что умерла праправнучка Александра Пушкина.