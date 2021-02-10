Виктор Алкснис предположил, что его лишили пенсии за критику власти

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10 февраля 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российский политик Виктор Алкснис сообщил на своей страничке в Facebook, что его лишили выплат от Пенсионного фонда РФ, и предполагает, что это было сделано из-за его оппозиционной деятельности.

Виктор Алкснис:

«Моя критика власти и персонально В.Путина наконец получила должную оценку.

Никогда не думал, что гражданина России можно лишить законной пенсии по старости, которую он получал в течении 10 лет. Я наверное первый такой.

В первых числах каждого месяца мне на карточку приходила моя пенсия. Но в феврале пенсия не пришла. Поначалу думал, что это просто временная задержка на пару дней. Однако пенсия так и не пришла. Начал обращаться в различные структуры Пенсионного фонда РФ, но никто конкретного ответа мне не дал. Наконец по телефону мне сказали, что выплата пенсии мне приостановлена. Как, почему, на каком основании? Ответа не получил.

Сегодня зашел в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и с изумлением обнаружил, что я не являюсь больше получателем пенсии от Пенсионного фонда России.

Я конечно могу начать оформлять пенсию по новой, как военнослужащий в отставке и получать ее от Министерства обороны РФ, но это займет время и она будет меньше пенсии, выплачиваемой мне Пенсионным фондом России.

Но меня интересует вопрос: "На каком основании меня лишили пенсии от Пенсионного фонда РФ? Разве подобное возможно согласно российского законодательства?".

Или это просто наказание за мою оппозиционную деятельность?»