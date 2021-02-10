Житель Подмосковья отсудил у «скорой помощи» полмиллиона за опоздание. За это время его мать умерла

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10 февраля 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Одинцовском районе 71-летняя Антонина Евгеньевна пришла в гости к сыну. Там ей внезапно стало плохо, она упала и потеряла сознание. Родственники тут же бросились вызывать скорую, но «неотложка» ехала 43 минуты вместо положенных 20.

За это время пенсионерка умерла от инфаркта, а медики лишь констатировали смерть. Сын Владимир несколько раз звонил диспетчеру, чтобы узнать, почему врачи не едут, и проконсультироваться по экстренной помощи — в ответ ему только хамили. После похорон он подал иск к Московской областной станции скорой помощи на пять миллионов.

Представители медиков признали, что диспетчер нагрубил, вызов задержали. Объяснили это тем, что служба 112 передала на подстанцию не ту информацию. Вызов расценили как экстренный, только когда разобрались, но все бригады были заняты. Первая отозвавшаяся машина оказалась в 19 километрах, по пути приходилось ждать светофоров.

Все доводы подтвердила комиссия, суд назначил выплатить только 500 тысяч. Семья таким решением недовольна и считает дело проигранным.