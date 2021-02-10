В реках улиц Краснодара вновь тонут машины

На смену дождю и морозам в Краснодар пришло потепление, из-за чего снег начал таять, а улицы заполняться водой.
В соцсетях пользователи публикуют кадры из различных районов города, где талая вода превратила улицы в настоящие реки. Так, на фотографиях с улицы имени Братьев Черников можно увидеть несколько машин, которые ушли под воду до уровня капота.
В мэрии кубанской столицы, в свою очередь, сообщили, что на улицы Краснодара выехала спецтехника для откачки воды, в том числе и в Музыкальный микрорайон. Каждая автоцистерна оснащена илососным и вакуумным оборудованием, вместимостью десять кубометров. Всего в готовности у мэрии находится более двух десятков спецмашин.
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