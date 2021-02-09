Щенок корги травмирован при перелёте «Аэрофлотом» на рейсе Москва - Стамбул

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9 февраля 2021, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Собаку главреда издания Baza Никиты Могутина получила травму лапы при перелёте «Аэрофлотом» на рейсе Москва - Стамбул. Журналист отдал в багаж щенка корги по кличке Есения и оплатил за перевоз животного около 10 тысяч рублей.

Во время полёта переноска треснула, в результате щенок повредил лапу и теперь хромает. В Стамбуле пришлось обратиться к ветеринару. Вернувшись в Москву, журналист собирается подать заявление в транспортную прокуратуру, - сообщает «360».

Напомним, на одном из рейсов этой авиакомпании ранее произошли два инцидента с собаками. Перевозчик отказался брать на борт собак и кошек при вывозе людей из Шанхая в Москву. Животных пришлось оставить в аэропорту. Вернули животных из Китая активисты.