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Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать в 2022 году. Мишустин подписал постановление

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать в 2022 году. Мишустин подписал постановление
фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вступлении в силу с 30 января 2022 года изменений в правовые акты, которые дают возможность подать заявление на получение средств пенсионных накоплений правопреемниками умерших застрахованных лиц в электронном виде.

Согласно утвержденным изменениям, с 30 января 2022 года "заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа", который передается в ПФР с использованием информационнно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через "Единый портал госуслуг.
Заявление должно быть подписано простой электронной подписью правопреемника, - передает ТАСС.
Документ опубликован 9 февраля 2021 гоода на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЧ

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