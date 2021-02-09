В Ленобласти cо льдины спасли 14 рыбаков

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

фото с сайта МЧС

В Ленинградской области во вторник, 9 февраля, спасли с оторвавшейся в Финском заливе льдины 14 рыбаков.

В ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области в 13:18 поступило сообщение о том, что на акватории Финского залива по адресу: Ломоносовский район, посёлок Шепелево, мыс Серая Лошадь образовалась трещина шириной. В 1 км от берега на льду находятся 14 рыбаков-любителей.

К месту происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Красная горка" Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке. В 13.55 всех рыбаков доставили на берег. Жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает.

В МЧС предупредили, что в Ленинградской области Администрациями муниципальных образований установлены запреты выхода на лед.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.