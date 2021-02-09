Мы за Путина, а он за нас!

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 21:04 [ «Аргументы Недели», Игорь Прилукин ]

С таким лозунгом в минувшую субботу в Краснодаре провели митинг фермеры и казаки Краснодарского края.

Это мероприятие можно назвать уникальным, потому что оно совершенно не вписывается в общественно-политический тренд последних недель. Несанкционированные митинги, на которых звучали призывы к смене власти и главы государства,— это на слуху. Но странно то, что в защиту избранного абсолютным большинством граждан России президента страны не выступали звезды шоу-бизнеса и диванные политики. Даже те, кто по своему служебному положению обязан был грудью встать за руководителя страны, по большей части молчали. И вот простые кубанские фермеры и рядовые казаки, несмотря на то что у них самих забот выше головы, решили высказать свое мнение по резонансному вопросу.

Не самое людное место

Дождавшись объявленного губернатором Кубани послабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, организаторы уведомили власти о проведении пикета, и на законных основаниях в назначенный час в определенном для акции месте собрались казаки и фермеры из Калининского, Славянского, Темрюкского и Динского районов.

Кстати, на место сбора стоит обратить внимание, потому как фермерам разрешили высказаться в поддержку действующего президента России в сквере, расположенном в 1-м отделении учхоза «Кубань». Мягко говоря, не самое бойкое место, далекое от центра кубанской столицы. Но, как законопослушные граждане, участники пикета приняли это решение без обсуждения.

Кто мешает стабильности?

— Сегодня, когда в адрес России от европейских и заокеанских политиков раздается ультимативная риторика, когда страна оказалась на грани очередных санкций, власть нуждается в поддержке собственного народа. Мы пришли, чтобы поддержать президента Российской Федерации Владимира Путина,— озвучили позицию организаторы публичного мероприятия.

Также они заявили о недопустимости клеветнических и оскорбительных высказываний в отношении президента РФ, нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных митингов и высказались против вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия.

Одобрение действий главы государства во внешнеполитическом плане и внутри страны — это совершенно закономерная реакция людей, которые любят свою Родину и делают всё возможное для ее процветания. Более того, это позиция неравнодушных и активных граждан, которые умеют и хотят работать, но понимают, что любые потрясения являются деструктивными для страны и, следовательно, каждого ее жителя.

— Мы выступаем за поддержку института власти и стабильность. Несанкционированные митинги имеют только одну цель: расколоть общество. Дальше известно, что происходит: в истории России достаточно трагических страниц, которые подтверждают пагубность этого пути. С другой стороны, мы видим проблемы, которые не решаются годами по вине чиновников и наносят непоправимый ущерб авторитету власти, что влечет за собой те моменты, которые происходят в обществе сейчас. Изменять жизнь к лучшему надо законным путем. На своем примере могу сказать, что я бы хотел задать несколько вопросов руководству прокуратуры по ЮФО и лично заместителю генерального прокурора Андрею Кикотю,— говорит председатель СПК «Колос» из Динского района Петр Стародуб. — По моему мнению, сегодня имеют место откровенные злоупотребления лиц, облеченных властью, а также органов прокуратуры. У меня всё чаще и чаще складывается убеждение, что должностные лица не выполняют своих функций по охране законных прав граждан и из-за их действий и бездействий и возникает недовольство людей, которые не могут отстоять свои права. Всё это и побудило меня сегодня прийти сюда.

Трудная борьба за справедливость

Нашим читателям хорошо известна история борьбы Петра Стародуба и пятисот пайщиков СПК «Колос» в Динском районе. По их твердому убеждению, в 2013 году сотрудник силовых структур Тарасенко организовал ряд неких действий, которые сами пайщики считают не иначе как незаконными. В результате 4800 гектаров земли пайщиков СПК «Колос» без согласия их владельцев перешли под контроль АО «Воронцовское».

Как показали результаты расследования уголовного дела в отношении чиновника сельской администрации Петрова, для доказательства «законности» вдруг появился протокол собрания участников общедолевой собственности о передаче земель в аренду АО «Воронцовское». Однако впоследствии результаты расследования указали на то, что протокол был сфабрикован. К сожалению, позднее дело в отношении Петрова было закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

После этого, по свидетельствам многочисленных пайщиков земли, руководство АО «Воронцовское» получило контроль над урожаем СПК «Колос» на сумму 100 млн рублей, в том числе и кормовых культур. Результат люди оценивают как катастрофический: в дальнейшем, по их мнению, это привело к полному уничтожению отрасли животноводства в СПК «Колос» — ликвидации трех молочно-товарных ферм с 1500 головами крупного рогатого скота, а также ликвидации личных подсобных хозяйств пайщиков СПК «Колос».

И вот пошел уже восьмой год, как пайщики не могут вернуть себе право распоряжаться своей землей. Пройдено четыре круга судебных инстанций — от районного уровня до краевого и кассации. Надежда на справедливость уже была близка, но в сентябре 2020 года Четвертый кассационный суд, игнорируя факты фальсификации доказательств, принял решение в пользу АО «Воронцовское». Многочисленные пайщики убеждены в том, что вердикт судей сложно назвать законным. Теперь у них осталась одна надежда — на Верховный Суд РФ.

От прокуратуры помощи нет?

К слову сказать, Петр Стародуб обратился к председателю Четвертого кассационного суда Алексею Шишкину с просьбой внимательно посмотреть на своих подчиненных и проверить их на возможную внепроцессуальную связь с бывшим силовиком Тарасенко.

— От СПК «Колос» и иных собственников поданы сотни заявлений о преступлении со стороны тех, кого пайщики считают рейдерами. Написано огромное количество жалоб на бездействие правоохранительных органов: полиции, следователей, прокуратуры. Результат отрицательный. Многим фермерам уже некуда обращаться, кроме как к президенту. О нашем деле хорошо известно заместителю генпрокурора по ЮФО Андрею Кикотю, я лично был у него на приеме, и он, как всегда, обещал разобраться. Но уголовное дело в отношении чиновника Петрова почему-то было прекращено,— говорит Петр Стародуб. — А раз так, то и прокуратура края, и районная прокуратура отказывают нам в помощи.

О претензиях к заместителю генпрокурора РФ по ЮФО Андрею Кикотю говорили многие участники публичного мероприятия.

— Когда в 2017 году Андрей Кикоть был назначен курировать деятельность Управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе, мы очень обрадовались. Молодой, амбициозный, не связанный с Кубанью никакими родственными связями — всё говорило за то, что Андрей Владимирович наведет порядок. Будет у нас настоящим «оком государевым». Но, к сожалению, по моему личному мнению, эти надежды не оправдались,— говорит еще один участник митинга из станицы Новотитаровской Динского района Олег Кирьян. — Могу судить об этом на примере не только своем, но и многих коллег по несчастью, которые пришли на митинг. Как и «Колос», я лишился собственности. Я и члены моей семьи стали объектом негативного влияния. Я остался без средств к существованию. В 2017 году я обратился к Генеральному прокурору РФ, в Следственный комитет, но все мои заявления спускаются вниз. Никто ничего не делает. Лично я никакого контроля за действием правоохранительных органов со стороны прокуратуры ЮФО не замечаю, помощи не вижу и считаю, что мои права нарушены. Мне уже некуда больше обращаться, поэтому я и пришел поддержать нашего президента и попросить его о помощи. Больше надежды нет. Любые обращения в органы прокуратуры или военного следствия заканчиваются ответами, что человек, на которого жалуются сотни других людей, якобы ничего не нарушил. Вот и возникает вопрос: кто, кроме президента России, может пробить эту стену тотального замалчивания проблемы? Мне кажется, что никто, кроме самого президента. Но в чем тогда смысл работы прокурора и его подчиненных? — задает риторический вопрос Олег Кирьян.

Аналогичная претензия к бездействию руководства прокуратуры округа у фермера из Кавказского района Николая Маслова. После того как он и другие фермеры стали обращаться в правоохранительные органы с требованием разобраться с нарушением земельного законодательства, которые, по их мнению, совершались при содействии влиятельных должностных лиц, на Николая Маслова было совершено покушение, а затем поджог его сельхозтехники.

— Осенью 2019 года меня пытались убить. По этому факту до сих пор уголовное дело не возбуждено. А по поджогу дело завели, но уже два года никаких результатов расследования нет. Виновные до сих пор не найдены, а моих несостоявшихся убийц никто и не ищет. У меня надежда только на Генерального прокурора и президента России,— говорит Николай Маслов.

«Народный митинг»

Данный митинг в поддержку президента России отличался от официальных мероприятий тем, что он организован снизу. Никакой, даже мизерной роли власти в нем нет. Скорее, даже наоборот: вряд ли облеченным полномочиями лицам хочется слышать, что фермеры и казаки пытаются донести до первого лица государства. И ведь им еще много что есть сказать. Например, по одному из заявлений Олега Кирьяна районный суд недавно вынес решение, в котором прямо указал на бездействие правоохранительных органов Динского района в расследовании обстоятельств его дела. Но и это, по мнению самого Кирьяна и сотен пострадавших земледельцев, никак не заставило работать полицию и следователей, а прокуратуру — обратить внимание на столь явное ущемление прав граждан. Даже наоборот, прокуратура района обжаловала в краевом суде это решение вместо того, чтобы самой указать следствию на недостатки!

Заканчивая митинг, участники высказались за проведение подобного мероприятия в поддержку действий президента России. И по их словам, следующая акция будет гораздо более массовой.

— Мы хотим донести, что полностью поддерживаем нашего национального лидера и рассчитываем на его защиту наших конституционных прав. Нельзя допускать, чтобы некомпетентные или недобросовестные чиновники и прокуроры своими действиями порочили всю российскую власть,— анонсировали тему следующего мероприятия организаторы.