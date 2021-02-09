Крымский имам оплатил штраф большой банкой мелочи

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В Судаке имам Абляким Галиев пришел в банк с большой банкой 10-рублевых монет. Ими он оплатил штраф. Собрать деньги помогли сочувствующие жители города.

Имама оштрафовали на 5 тыс. рублей за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповеданий и религиозных объединениях. Галиев подал на апелляцию, но о рассмотрении дела его так и не уведомили. Пришлось оплатить взыскание.

Местные жители, несогласные с вменяемым имаму правонарушением, собрали необходимую сумму мелочью.