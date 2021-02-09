Кубанская Почта России приступила к использованию электронных почтовых марок

Более пятидесяти краснодарских компаний и бизнесменов подключились к сервису "Знак онлайн оплаты" после того, как он был успешно протестирован. Новые пользователи отправили первую тысячу писем, в которых вместо обычных марок использовались электронные.
При помощи цифровых марок можно оплатить любую заказную корреспонденцию, пересылаемую в пределах России. На данный момент такие марки доступны лишь корпоративным клиентам компании. Новый сервис создан для их удобства и оптимизации бизнес-процессов. Отправитель может самостоятельно сформировать предоплату за знаки онлайн оплаты в личном кабинете на сайте Почты России. Электронная марка печатается при помощи принтера в виде QR-кода прямо на конверте, ч подтверждает оплату пересылки.
В отделении почтовой связи, в которое поступит письмо с цифровой маркой, код считают с помощью сканера. В этот знак закладывается ключевая информация о почтовом отправлении: место его сдачи, вид отправления и тариф.
Как отметила директор кубанского УФПС Елена Бабак, цифровые марки — хорошая альтернатива франкировальным машинам. "При использовании нашего сервиса клиенты порядком сэкономят и время, и средства. У людей пропадёт необходимость оплачивать допуслуги по нанесению знаков почтовой оплаты или посещать отделение связи для оформления почтовых отправлений", — подытожила глава ведомства.
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