С 2011 года в Москве построено 296 детских садов и 111 школ

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9 февраля 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

За последние десять лет в Москве построили 407 зданий образовательных учреждений: 296 детсадов и 11 школ. 259 новых объектов - за счёт городского бюджета, 148 - с помощью инвесторов.

В ближайшие три года в столице появится еще около сотни школ и детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося здания школы №2007 с физико-математическим уклоном в Южном Бутово. По словам мэра, новый корпус будет очень востребован.

«Школа будет, надеюсь, сдана уже в этом году, и 1 сентября ребята пойдут в эту прекрасную школу, оснащенную всем необходимым для современного обучения», - сказал Сергей Собянин.

Строить новый корпус на 300 мест, рядом с существующим зданием школы № 2007, начали в марте 2019 года. Сейчас завершается монтаж стен и перегородок, ведутся фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем.

С начала года в эксплуатацию уже введены одна школа и один детский сад на 400 мест каждый.