Собянин заявил о положительной динамике развития коммунально-инженерных систем Москвы

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9 февраля 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В столице в 2021 году построят более 1400 км и реконструируют 550 км инженерных сетей. Запланирован капитальный ремонт коммуникаций на территории ГКБ им. Боткина.

Также будет проведена реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичьий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский». В 2021 году должно быть завершено строительство сетей и ГРП «Ликовский» для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО), а также капитальный ремонт внутриквартального коллектора «12 Микрорайон» с целью повышения надежности систем жизнедеятельности района Силино (ЗелАО).

Чтобы уменьшить неприятные запахи с Москвы-реки продолжается комплексная реконструкция Новокурьяновских и Люберецких очистных сооружений.

Планы развития в этой сфере на текущий год определил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул устойчивое снижение уровня износа сетевого хозяйства.

Несмотря на пандемию, в Москве все это время не прекращалась системная работа по улучшению инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и освещения. По итогам 2020 года отмечена положительная динамика по всем направлениям реализации программы. Было построено 1,2 тыс. км и реконструировано 550 км инженерных сетей. Снизился средний износ инженерных сетей. Резервы мощностей по отдельным видам инженерных систем составили от 19% (электроснабжение) до 53% (водоснабжение), что позволяет стабильно и бесперебойно снабжать город энергоресурсами.