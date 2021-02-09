Полиция задержала сына бизнесмена Лазера Балакеримова, контролирующего рынки в Новой Москве

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9 февраля 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Baza

фото: pixabay.com

В Москве полиция задержала сына "короля Новой Москвы" – известного российского бизнесмена Лазера Балакеримова Карахана Балакеримова. Балакеримова-младшего задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

Сына бизнесмена доставили в отдел МВД по району Арбат. Мужчину арестовали, суд отправил его под арест на 10 суток. Карахан Балакеримов служил в полиции. В январе 2017 года сообщалось, что сотрудника МВД уволили после того, как в сети появилась видеозапись: он на своей свадьбе устроил торжественный проезд кортежа из люксовых автомобилей и перекрыл движение на одной из автомагистралей, - сообщает Baza. Карахан ехал по дороге задним ходом. После этого инцидента была проверка. Полицейскому пришлось положить знак отличия и служебный пистолет на стол.

Лазер Балакеримов контролирует огромные рыночные площади в регионе, заведения общепита, автосервисы.