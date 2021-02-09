Полиция задержала сына бизнесмена Лазера Балакеримова, контролирующего рынки в Новой Москве
9 февраля 2021, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Baza
В Москве полиция задержала сына "короля Новой Москвы" – известного российского бизнесмена Лазера Балакеримова Карахана Балакеримова. Балакеримова-младшего задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.
Сына бизнесмена доставили в отдел МВД по району Арбат. Мужчину арестовали, суд отправил его под арест на 10 суток. Карахан Балакеримов служил в полиции. В январе 2017 года сообщалось, что сотрудника МВД уволили после того, как в сети появилась видеозапись: он на своей свадьбе устроил торжественный проезд кортежа из люксовых автомобилей и перекрыл движение на одной из автомагистралей, - сообщает Baza. Карахан ехал по дороге задним ходом. После этого инцидента была проверка. Полицейскому пришлось положить знак отличия и служебный пистолет на стол.
Лазер Балакеримов контролирует огромные рыночные площади в регионе, заведения общепита, автосервисы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.