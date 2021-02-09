Региональная бюрократия разрушает единство русского мира

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная программа переселения в Россию соотечественников проходит со значительными сбоями. Региональные чиновники предъявляют к ним множество бюрократических требований, из-за чего они не могут вернуться на родину.



Несмотря на заявления федерального центра о «единстве русского мира», по факту соотечественники оказались брошенными в зарубежных государствах. В каждом российском регионе материальная помощь переселенцам оказывается по-разному. Где-то приезжие получают деньги сразу по приезду в страну, где-то приходится ждать в течение длительного времени.



Согласно положениям государственной программы, одна семья может рассчитывать на получение 150 тысяч рублей для доставки вещей, оформления документов. При этом провоз багажа на собственном автомобиле не компенсируется. Чиновники объясняют сложность переселения отсутствием в законе точных правил переезда в период пандемии. Попасть в Россию не могут даже люди, у которых на руках имеются все необходимые документы.



