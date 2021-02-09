В Туве предотвратили заказное убийство 8-летней девочки. Мачеха «заказала» ребенка из-за двух квартир
9 февраля 2021, 14:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
У 61-летней жительницы Кызыла умер муж, а его дочка от первого брака по завещанию становилась первой наследницей двух квартир. Это никак не входило в планы женщины, и она решила девочку убить.
Вдова нашла киллера, пообещав ему 180 тысяч рублей за устранение ни в чем не повинного ребенка. Заказчица отдала предполагаемому убийце всю информацию о ребёнке, 10 тысяч рублей аванса и электрошокер, с помощью которого, по её мнению, можно было убить падчерицу.
Киллер, к счастью, был сотрудником правоохранительных органов, женщину задержали в рамках спецоперации и предъявили обвинение. Вожделенные квартиры она теперь точно не получит, но место в камере ей точно гарантировано.
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