В Туве предотвратили заказное убийство 8-летней девочки. Мачеха «заказала» ребенка из-за двух квартир

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У 61-летней жительницы Кызыла умер муж, а его дочка от первого брака по завещанию становилась первой наследницей двух квартир. Это никак не входило в планы женщины, и она решила девочку убить.

Вдова нашла киллера, пообещав ему 180 тысяч рублей за устранение ни в чем не повинного ребенка. Заказчица отдала предполагаемому убийце всю информацию о ребёнке, 10 тысяч рублей аванса и электрошокер, с помощью которого, по её мнению, можно было убить падчерицу.

Киллер, к счастью, был сотрудником правоохранительных органов, женщину задержали в рамках спецоперации и предъявили обвинение. Вожделенные квартиры она теперь точно не получит, но место в камере ей точно гарантировано.