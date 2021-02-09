Депутат Шеин заявил о возможности индексации всех пенсий перед выборами в Госдуму

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9 февраля 2021, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

рубли, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин заявил, что социальные выплаты на 500 миллиардов рублей перед выборами в ГД в 2021 году могут быть направлены на индексацию всех пенсий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство России в настоящий момент готовит новый пакет соцпомощи объемом около 500 млрд рублей.

Олег Шеин в беседе с URA.RU отметил, что "история с индексациями пенсий предельно анонсирована", вследствие чего, очевидно, что власти страны направят вышеуказанные средства именно на эти цели.

Кроме того, по словам депутата, эти деньги могут быть выделены для улучшения демографической ситуации в России.