В Подмосковье депутат требует 100 миллионов рублей от властей. Он уверен, именно чиновники спровоцировали его развод с женой

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9 февраля 2021, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: cоцсети

В Подмосковье Член КПРФ и депутат требует от властей 100 миллионов рублей. Он считает, что чиновники затравили его и спровоцировали развод с женой, да и нервы помотали основательно.

Владимир Зайцев работает в посёлке Власиха и постоянно находится в контрах с руководством области: пикеты, письма, суды. Коммунист убеждён, что мешает жить лично губернатору Воробьёву. Недавно в отношении депутата началась проверка — правоохранительные органы решили проверить, насколько его декларация соответствует реальности. Запросы полетели в банки, где у него лежат деньги. Нарушений не нашли, но осадочек остался — с мужчины досрочно сложили полномочия. Все это происходит по указке сверху, уверен Зайцев.

А кроме того, он считает, что именно из-за постоянного давления от него ушла жена. Супругу постоянно дёргали сотрудники безопасности, расспрашивали о доходах мужа, отправляли запросы на работу. Депутат говорит, что на всех документах стоит подпись вице-губернатора, и это не обычная проверка, а травля и преследование.

Теперь он требует через суд восстановить его в должности и выплатить ему 100 миллионов рублей. И за нервы, и за вредность, и за разбитую ячейку общества. Шансов получить денег, конечно, нет, а вот засветиться, если уж не прославиться - вполне можно.