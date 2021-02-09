Бездомного журналиста выгнали из подъезда в Ховрине. Он жил на лестничной клетке восемь месяцев

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9 февраля 2021, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Когда-то 59-летний Тигран Логян работал в «Вечерней Москве», у него была нормальная жизнь - жена и двое детей. А потом умерли родители, их квартиру он отдал сестре, а сам вложился в недвижимость в Сочи.

Но ему не повезло - нарвался на мошенников, и больше не увидел ни жилья, ни денег. А когда расстался с семьей, то и вовсе остался на улице. Тогда Тигран пришёл в подъезд родительского дома. На девятом этаже положил на пол дверь вместо кровати, разложил вокруг вещи. Соседи помогали, как могли — давали еду, от денег мужчина отказывался, пытались устроить на работу. А затем у него началась гангрена и сейчас ему нужна операция. Но вместо помощи, он снова оказался на улице.

О Тигране узнали коллеги, сняли материал, показали по телевизору. Наверное, хотели как лучше, а получилось, как всегда. Управдом выгнал незаконного жильца: выкинул и вещи, и дверь, которая служила ему кроватью. Теперь журналисту приходится искать новое пристанище. В другом подъезде.