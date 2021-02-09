Как искусственный интеллект помогает врачам и пациентам

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9 февраля 2021, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Система поддержки принятия врачебных решений позволяет медикам оперативнее определиться с диагнозом и вовремя заметить даже малозаметные признаки болезни. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» главный врач ГКБ №52, председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко.



«Система поддержки принятия врачебных решений - это часть единой цифровой платформы здравоохранения, созданной в Москве, и надежный помощник для врачей, позволяющий экономить время специалиста. Находясь на приеме, врач осматривает пациента, фиксирует его жалобы и результаты осмотра, которые заносит в электронную медицинскую карту. Далее искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное - дает врачу подсказку какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза. Врач может либо согласиться с этим, либо выбрать другой диагноз», - рассказала врач.

Марьяна Лысенко отметила, что на следующем этапе система предлагает врачу воспользоваться «пакетным назначением» - набором исследований и анализов для подтверждения диагноза. Затем она формирует направления на диагностику, необходимую для подтверждения предварительного диагноза, который выбрал врач.

«Такой подход позволяет в 10 раз ускорить формирование направлений и удобен как для врача, так и для пациента. Главное, что позволяет сделать система - это обратить внимание даже на самые малозаметные проявления заболевания, которые в сумме с другой симптоматикой могут дать более полное представление клинической картины. Кроме того, она позволяет автоматизировать процессы и дать врачу дополнительное время для работы с пациентом», - сообщила Лысенко.

Она отметила, что система поддержки принятия врачебных решений полезна для неопытных специалистов. Если врач сомневается в назначении, он может обратиться к информационной панели, где появится рекомендация о необходимости в назначении тех или иных исследований. Искусственный интеллект направит в сторону верного диагноза, а «пакетное назначение» поможет его подтвердить или опровергнуть.