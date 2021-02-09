Сергунина: Москвичи предложили более 600 идей по развитию краудсорсинговой платформы

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9 февраля 2021, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что на краудсорсинговой платформе правительства Москвы завершился 30-й проект «Город идей». Она отметила, что в проекте участвовали 12 тыс. москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы.

«Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тыс. поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что на платформе «Город идей» зарегистрировались уже более 240 тыс. пользователей, из них более 50 тыс. - в 2020 году.

«Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта «Город идей», по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. Больше всего предложений поступило по направлению «Интерфейс и новый функционал». Благодарим всех за участие и желание сделать краудсорсинговую платформу еще лучше!», - сказал руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Сообщается, что в топ предложений по направлению «Интерфейс и новый функционал» вошли указание имен авторов идей в рубрике «Список идей к реализации», а также в списке «Реализованные идеи» в разделе «Выполненные проекты»; добавление возможности делиться итогами проектов в социальных сетях; добавление возможности редактировать ограниченное количество раз и повторно отправлять отклоненную экспертами идею.

По направлению «Рейтинги участников» лидерами голосования стали идеи интегрирования системы рейтингов участников с платформами «Активный гражданин» и «Наш город»; начисления участникам, чьи заслуги были отмечены организаторами проекта, виртуальных поощрительных знаков «дипломант» и «активный участник», в личном кабинете; создания рейтинга по трем направлениям, таким как генерация идей, участие в обсуждениях тем и ведение авторского блога.

Лучшими идеями москвичей по направлению «Краудсорсинг-проекты в мобильном приложении «Активный гражданин» были признаны создание чата для участников краудсорсинг-проектов; создание QR-кода для раздела с краудсорсинг-проектами; добавление возможности сохранить черновик идей и сообщений.

По результатам опросов, которые прошли в рамках проекта «Город идей», главная мотивация участия москвичей в краудсорсинг-проектах - возможность предложить идею по теме. За этот вариант проголосовали 78% участников. Самой востребованной темой краудсорсинг-проектов стала тема «Социальная сфера», также набравшая 78% голосов. Темы «Культура, спорт, досуг» и «Природопользование и экология» выбрали 71% участников опроса. В пользу темы «ЖКХ» высказались 65% проголосовавших, а «Образование» и «Транспорт» поддержали 62% участников. Тема «Бизнес, предпринимательство, НКО» заинтересовала 35% горожан.

В материале подчеркивается, что благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта и возможность подавать заявления на прикрепление к поликлинике в электронном виде, были установлены инфоматы в поликлиниках, разработано мобильное приложение ЕМИАС, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись, а детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

В 2020 году на crowd.mos.ru был открыт новый раздел «Идеи жителей реализованы городом», в который москвичи могут отправить фотографии реализованных идей жителей по итогам краудсорсинг-проектов. Осенью 2020 года появился раздел «Предложить идею», в котором жители столицы делятся идеями по благоустройству городских пространств в любое удобное время. Уже получено более 32 тыс. предложений. Краудсорсинг-проекты правительства Москвы развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным департаментом информационных технологий.