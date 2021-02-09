Южноуральским городам определили места в топ-50 по росту цен на вторичное жилье
9 февраля 2021, 09:07[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Рейтинг вторички опубликован РБК. Анализ показывает сегодняшнюю ситуацию в сравнении с позициями на рынке начала 2020 года.
В Топ – 50 попал Магнитогорск (Челябинская область). Он оказался в числе городов с минимальным приростом цен на вторичном рынке жилья. Прирост составил цифру в 3,87 процента. Цена за квадратный метр в городе металлургов, в январе 2021 года была 32 204 рубля. Стоит отметить, что это самая дешевая цена за квадрат среди всех российских городов, попавших в топ-50.
А вот в южноуральской столице цена за квадратный метр в январе выросла на 6,18 процента и составила 41 253 рубля. Челябинск разместился на 5 позиции топ-50.
Кстати, у соседей рост цен на вторичку более заметен. К примеру, в Тюмени цена за квадрат в первый месяц нового года уже была 71 177 рублям, в Екатеринбурге квадратный метр оценивался в 75 083 рубля.
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