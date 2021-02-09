Ева Меркачева объяснила, когда Сергею Фургалу отдадут письма

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9 февраля 2021, 08:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, что следствие позволило Сергею Фургалу сделать звонок своим близким – 12 февраля, в день рождения. На сегодняшний день у бывшего губернатора есть одно разрешенное свидание с сыном.

- Но администрация СИЗО «Лефортово» считает, что меры ограничения (в связи с коронавирусом – ред.) пока не надо убирать, Фургала не пускают на это свидание. В действительности уже во всех следственных изоляторах Москвы проходят краткосрочные свидания, ограничения были сняты 25 января. Это значит, что «Лефортово» - единственное на сегодняшний день СИЗО, где таких свиданий не организуют, - сказала общественница, указав, что хоть руководство «Лефортово» заявляет, что держит ситуацию с ковидом под контролем, по ее данным, в этом СИЗО много инфицированных. Она указала, что краткосрочные свидания проходят через стекло, и «никаких вариантов заразиться нет».

Что касается ознакомления с материалами дела, Фургал начнет ознакомление с ними со вторника, подтвердила Меркачева.

- Начинается стадия ознакомления по 217-й статье. Как только она закончится, дело будет передано в прокуратуру. Как только дело попадет к судье, уже не будет запрета на переписку, звонки и свидания. Весь тот массив корреспонденции, который накопился, должны будут отдать в ближайшее время, - объяснила общественница.

Она добавила, что следователь, по его словам, отдал пакет с письмами в администрацию «Лефортово», но там эти письма задерживают. Меркачева сообщила также, что Фургал «в курсе всего, что происходит».

- Он передает большой привет. Сказал, что очень переживает по поводу новостей, связанных с бензином в Хабаровске, - заметила она.

Тем временем, хабаровчане вновь собираются переводить экс-губернатору деньги – на этот раз символический 51 рубль, в честь 51-летия Фургала. Поддерживающие арестованного бывшего чиновника, активисты предлагают всех неравнодушных присоединиться к акции #51рубльДляФургала.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован 9 июля.