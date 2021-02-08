ЧС в Латвии: очередь в магазины, депутата стригут в лесу

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8 февраля 2021, 23:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

С 8 февраля в Латвии ужесточились требования эпидемиологической безопасности в торговле. Результат – очередь в магазины.

Одно радует, что с 8 февраля можно купить в магазинах все! Дело в том, что более двух месяцев многие необходимые товары невозможно было купить! Например, колготки, тапки, мочалки, гели для душа и т.д.

Увы, все не так радужно, как представляли себе латвийцы: правительство постановило, что торговля должна быть безопасной: в магазин можно заходить только по одному, на покупателя не менее 25 квадратных метров от общественно доступной площади.

Каков результат?

В мороз люди должны стоять на улице до 20 минут. Температура в Латвии -16 градусов.

Интересно и то, что все парикмахерские и салоны красоты, конечно, закрыты! Скоро, как два месяца. Что остается делать людям? Конечно, искать выход!

Депутат РД Иева Бранте нашла такой выход: договорилась с парикмахером о стрижке в лесу!

«Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые на мой взгляд, хаотичны и объективно необоснованные. Подолог в клинике продолжает работать, в медучреждении мне могут сделать массаж, а в салоне запрещены услуги специалиста по маникюру. И, конечно, закрыты все парикмахерские. Такие сомнительные решения способствуют нежеланию общества их выполнять. Я не отрицаю вирус, и не призываю к отставке правительство! Я призываю правительство к продуманным и логичным решениям», - заявила г-жа Бранте.

Заявила и подстриглась в лесу!