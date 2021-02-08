Умер известный мурманский краевед, историк Михаил Орешета

Умер известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета. Член Союза писателей России Михаил Орешета скончался в возрасте 70 лет.
О его смерти сообщил Александр Кремнев. Военному историку стало плохо на Партизанском острове. На остров был вызван самолёт МЧС, но спасти его медики не смогли.
Михаил Григорьевич Орешета - почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года он исследовал места былых боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах. Он переписывался и встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. "Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести", - сообщает в соцсети Вконтакте в паблике "группа Михаила Орешеты".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.