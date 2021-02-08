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Умер известный мурманский краевед, историк Михаил Орешета

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Михаил Орешета

Умер известный мурманский краевед, историк Михаил Орешета
Михаил Орешета, фото: vk.com/borisbik (Борис Лыков)

Умер известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета.
Член Союза писателей России Михаил Орешета скончался в возрасте 70 лет.

О его смерти сообщил Александр Кремнев. Военному историку стало плохо на Партизанском острове. На остров был вызван самолёт МЧС, но спасти его медики не смогли.

Михаил Григорьевич Орешета - почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года он исследовал места былых боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах. Он переписывался и встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. "Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести", - сообщает в соцсети Вконтакте в паблике "группа Михаила Орешеты".

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