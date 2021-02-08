Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о госпитализации экс-полковника Захарченко

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8 февраля 2021, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован с системным заболеванием. Его положили в отделение хирургии больницы на севере Москвы. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева встречалась дважды с Захарченко.

По ее данным, у него системное заболевание отдельных органов. Потяева рассказала, что Захарченко обследовали врачи больницы и заверили, что будут направлены все запросы для его госпитализации.

Омбудсмен информировала, что экс-полковник МВД госпитализирован в 20-ю больницу, где будет произведен весь комплекс обследований и при необходимости, если будет показано, его прооперируют.

Захарченко "определили во вторую хирургию, по состоянию пока ничего не указано", - передает РИА Новости со ссылкой на информацию медиков.

В январе Потяева сообщала, что у Захарченко "диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном решении".