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21-летний российский блогер влетел в витрину автосалона на новом автомобиле Porsche

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

21-летний российский блогер влетел в витрину автосалона на новом автомобиле Porsche
фото: pixabay.com

21-летний блогер Михаил Литвин влетел в витрину автосалона на новом Porsche Taycan Turbo S. За рулем элитной машины находился именно Литвин. Молодой человек хотел продемонстрировать свое новое авто.

Блогер разместил видео с инцидентом в сторис Instagram. По словам Литвина, он якобы перепутал педали, после чего пробил стекло, разбил витрину заведения и выехал на улицу. Автомобиль получил повреждения.

Судя по видео, на место ДТП прибыли сотрудники полиции из столичного УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам. Этот блогер известен по видео, в которых создает ДТП или портит дорогие автомобили.

В январе 2021 года молодой человек ради видео устроил ДТП и разбил машину таксиста. Водителю, автомобиль которого он разбил, блогер подарил трехлетний Kia Ceed, купленный за 910 тысяч рублей. В октябре 2020 года блогер сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.

ИЧ

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