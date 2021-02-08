«Важные истории»: сын топ-менеджера РЖД владеет недвижимостью в Европе на €50 млн и управляет активами на €40 млн

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8 февраля 2021, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: istories.media

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй», изучили документы, которые касаются реальных собственников всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Они нашли более тысячи россиян, включая бывших и нынешних сотрудников госкомпаний, которые годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность.

Самым выдающимся рантье оказался Сергей Тони - сын топ-менеджера госмонополии «Российские железные дороги» (РЖД). По сведениям журналистов, этот человек, которому недавно исполнилось 33 года, владеет старинным замком во Франции, квартирой в Париже между Лувром и Триумфальной аркой; двумя виллами на Лазурном берегу, жильем в самом дорогом районе Лондона, поместьем в Праге, двумя домами, тремя квартирами и землей в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожным депо в Германии.

Общая стоимость активов, которыми через люксембургские компании владеет Тони, составляет более 50 миллионов евро. Помимо этого, найдена недвижимость еще на 40 миллионов евро, принадлежащая инвестиционному фонду, который с ним связан.

Его отец - замдиректора РЖД Олег Тони - родился и вырос в Воронеже. В 80-е годы он был строителем, а позже переехал работать в Санкт-Петербург. Там он работал сначала в частных компаниях, а потом перебрался в государственную - РЖД. Олег Тони находится на руководящих позициях в госкомпании уже более 15 лет и не потерял должность замгендиректора даже после отставки близкого друга Путина Владимира Якунина.

По словам самого Якунина, Тони «был ключевым руководителем, организовавшим работу по строительству всех олимпийских объектов ОАО „РЖД“ в Сочи». За вклад в подготовку к Олимпийским играм Президент России наградил его орденом Александра Невского.

По оценкам «Важных историй», основанным на сведениях РЖД, Олег Тони может получать в госкомпании около 50 миллионов рублей в год. Но при этом у его семьи недвижимость в Европе оценивается в 50 миллионов евро.

В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции. Директором офшорной фирмы-покупателя была жена Тони-старшего Ирина.

Двухэтажный замок в неоготическом стиле был построен в 1850 году, его общая площадь составляет 900 квадратных метров. На первом этаже особняка - кабинет с камином, столовая, бильярдная и две гостиные, на верхних этажах находятся 19 спален. Эксперты оценивают эту недвижимость в три миллиона евро. Сейчас отреставрированное шато принадлежит Сергею Тони.

В том же 2003 году через ту же офшорную фирму семья Тони приобрела квартиру в Париже всего в 200 метрах от Елисейского дворца. Чуть позже во владении семьи появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу от Канн. Двухэтажная вилла вмещает в себя гостиную и кухонную зоны с выходом в зимний сад, сауну, бильярдную, три спальни.

Для покупки недвижимости в Испании семьей Тони была основана еще одна компания в Люксембурге. С 2010 по 2018 год эта компания приобрела виллу, четыре квартиры и два дома с землей в провинции Аликанте общей стоимостью 5,1 миллиона евро.

Семья Тони вкладывается и в коммерческую недвижимость. Под эти цели была создана еще одна отдельная компания в Люксембурге. С 2012 по 2013 год она приобрела активы на общую сумму 24 миллиона евро. Среди них:

- отель Courtyard by Marriott Seestern в Дюссельдорфе, Германия (доля Тони - 50%);

- отель Crowne Plaza в Маастрихте, Нидерланды (доля - 50%);

- торговый центр Porte di Moncalieri недалеко от Турина, Италия (доля - 100%).

В настоящее время эти объекты принадлежат инвестиционному фонду UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund под управлением «Объединенной финансовой группы» (крупная инвестиционная компания, которая, в частности, управляла активами премьер-министра Михаила Мишустина). С 2014 по 2018 годы этот инвестфонд приобрел недвижимость в общей сложности на 40 миллионов евро: помимо двух отелей и торгового центра в Италии, он купил еще одну гостиницу в Дюссельдорфе и два коммерческих центра в Москве (общая сумма активов фонда - 100 миллионов евро).

По сведениям «Важных историй», Сергей Тони сейчас занимает должность одного из директоров UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund.